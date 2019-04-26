Сообщения о минировании гольф-клуба, рынка и вузов в Харькове не подтвердились – полиция

Полиция проверила 9 объектов в Харькове, сообщения о минировании которых были получены в четверг, но взрывчатки не обнаружила.

"В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 25тыс.386 кв. . помещений и 8тыс. 657 кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 9137 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в четверг в полицию поступила информация о минировании 9 объектов, в т.ч. школы, гимназии, Сумского рынка, гольф-клуба Харьковского национального университета им.Каразина и Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.