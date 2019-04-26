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01:59 26.04.2019

ЕС будет оценивать Украину по реальным делам, а не по лозунгам и обещаниям, к которым уже привыкли – глава МИД Литвы

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ЕС будет оценивать Украину по реальным делам, а не по лозунгам и обещаниям, к которым уже привыкли – глава МИД Литвы

 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отмечает, что ЕС будет оценивать Украину после выборов президента по реальным делам, а не лозунгам и обещаниям, которых звучало много, в том числе, в ходе избирательной кампании.

"Ситуация будет оцениваться по реальным вещам на деле. Не по лозунгам, не по обещаниям, потому что мы уже привыкли слышать много слов, особенно во время избирательной кампании. Поэтому все будут надеяться на какие-то ощутимые перемены в реальности, и могу вас уверить, что если перемены будут, то мы будем помогать с удвоенной энергией", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о европейских перспективах Украины после смены президента.

Л.Линкявичус подчеркнул, что очень уважает Украину и борьбу украинцев за свободу.

"Я уже неоднократно говорил сегодня, что чувствую дух Майдана, который был, и он обязательно вернется. И он не простит, если кто-то будет бороться за свободу, а в другом месте кто-то будет заниматься какими-то коррупционными схемами. Этого не получится и итоги выборов, в том числе, это предупреждение, наверное, всем", - отметил он.

Теги: #ес #украина #литва #министр
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