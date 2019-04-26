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01:50 26.04.2019

Минских договоренностей нужно придерживаться, пока нет альтернативы, к ним привязаны санкции против РФ – глава МИД Литвы

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Минских договоренностей нужно придерживаться, пока нет альтернативы, к ним привязаны санкции против РФ – глава МИД Литвы

 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отмечает, что Украине необходимо придерживаться Минских договоренностей по вопросу прекращения войны на Донбассе, пока нет другой альтернативы, поскольку санкции против Российской Федерации введены именно за их невыполнение.

"У Минского формата есть очень много недостатков, я тоже разделяю эту точку зрения. Но пока нет альтернативы, нужно придерживаться этих договоренностей. И требовать их выполнения, как мы исходно все решили. Если кто-то думает, что эти договоренности устарели и их можно как-то отложить в сторону, то об этом могут говорить только люди, которые хотят снять санкции (ЕС с России – ИФ), поскольку они введены за невыполнение этих договоренностей", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

При этом Л.Линкявичус согласен, что Европа должна более решительно реагировать на такие действия РФ как решение по выдаче паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Тем более, мало что меняется, по сути дела. Мы делаем заявления, возмущаемся, но этого недостаточно. Нужно вести себя более решительно. Тем более что это "тестирование". Если те, кто нарушают международное право, поймут, что можно это делать и последствия будут минимальными, то будут думать, что могут это повторять", - пояснил он.

Теги: #министр #украина #литва #минск
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