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23:16 25.04.2019

"Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба"

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"Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба"

25 апреля 2019 в 21.43 АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"), сообщает пресс-служба компании.

"Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, не сдержавшую выполнение своих обязанностей", – говорится в сообщении, на официальной странице АО "Укртранснафта" в соцсети Фейсбук в четверг.

"Укртранснафта" вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Теги: #нефтепровод #укртранснафта #украина
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