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23:01 25.04.2019

США в Совбезе ООН: Упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО подрывает минские соглашения

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США в Совбезе ООН: Упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО подрывает минские соглашения

Исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн назвал решение президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провокацией.

"США также осуждают решение России облегчить принятие российского гражданства украинцам, которые проживают на Донбассе. Это провокация. Россия интенсифицирует атаки на суверенитет и территориальную целостность Украины, поскольку Донбасс – это Украина", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Дипломат добавил, что такие действия подрывают принципы Минских соглашений.

"Санкции продолжат действовать до тех пор, пока Россия не выведет войска с Донбасса и не вернет Крымский полуостров Украине", - подчеркнул американский дипломат.

Теги: #позиция #сша #украина #оон
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