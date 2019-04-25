В ООН ожидают, что удастся оживить дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе

ООН ожидает, что все стороны конфликта на востоке Украины продолжат действовать в рамках Минских соглашений и предпримут необходимые шаги, чтобы оживить переговорный процесс, сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы ожидаем, что в соответствии с Минскими соглашениями все будут действовать соответствующим образом и делать все, чтобы оживить дипломатические усилия. Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю и делать шаги, которые помогли бы снизить напряжение и позволили бы возобновить конструктивный диалог в рамках существующих механизмов", - сказала она на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Замгенсекретаря ООН просила стороны воздержатся от действий, которые могли бы подорвать мирный процесс урегулирования ситуации на Донбассе.