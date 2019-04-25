На МКС произошел сбой в работе системы очистки воздуха – NASA

На Международной космической станции (МКС) произошло отключение работы экспериментальной установки по удалению углекислого газа из ее атмосферы, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

После обновления параметров программы системы Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства, устройство продолжило функционировать в штатном режиме, отметило американское космическое агентство.

Как стало известно в четверг, проблема в работе экспериментального оборудования, доставленного на МКС японским грузовым кораблем в октябре прошлого года, возникла еще во вторник.

После приостановки работы системы к очистке воздуха сразу были готовы подключиться схожие системы, размещенные в американских модулях станции LAB и Node 3.

При этом, как сообщает NASA, перезапуск системы Life Support Rack (LSR) на некоторое время был прерван в связи со срабатыванием пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС американском грузовом космическом корабле Cygnus. Однако она оказалась ложной.

Экспериментальная система LSR позволяет удалять из атмосферы станции углекислый газ и возобновляет до 50% содержание кислорода. Планируется, что установка будет работать на МКС не менее одного года в целях проверки надежности технологии для будущих миссий, отмечает NASA.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.