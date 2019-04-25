События

21:10 25.04.2019

Во Львовской области следователя полиции задержали за взятку в $2 тысячи

1 мин читать
Во Львовской области следователя полиции задержали за взятку в $2 тысячи

Во Львовской области следователя полиции задержали при получении взятки в $2 тысячи, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как указано в сообщении, старший следователь Стрийского отдела полиции вымогал у местного жителя $2 тысячи за избежание реального наказания за хранение наркотиков.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали полицейского после получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Теги: #взятка #полицейский #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 25.04.2019
Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

23:56 24.04.2019
Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

11:31 22.04.2019
Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

04:39 19.04.2019
За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

18:50 16.04.2019
СБУ задержала на взятке чиновника "Киевоблэнерго" и его сообщника

СБУ задержала на взятке чиновника "Киевоблэнерго" и его сообщника

09:34 11.04.2019
Двое российских полицейских попросили политическое убежище в Украине

Двое российских полицейских попросили политическое убежище в Украине

03:33 10.04.2019
Во Львове на взятке задержали детского врача

Во Львове на взятке задержали детского врача

17:07 09.04.2019
Правоохранители задержали командира взвода ВСУ, получившего взятку от подчиненного за непривлечение к ответственности

Правоохранители задержали командира взвода ВСУ, получившего взятку от подчиненного за непривлечение к ответственности

17:53 08.04.2019
В Львовской области диагностирование рака молочной железы возросло на 20%

В Львовской области диагностирование рака молочной железы возросло на 20%

06:54 05.04.2019
В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд смягчил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику

Девятилетняя англичанка отдала все свои сбережения на восстановление собора Парижской Богоматери

Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев из Бухареста

Окружной админсуд отказался отменить решение о блокировке конкурса на главу таможни

Активисты инициируют сбор средств на выкуп харьковской квартиры Шевелева для создания в ней музея ученого

Боевики 6 обстреляли позиции Объединенных сил в четверг

В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА