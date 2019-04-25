Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев из Бухареста
В аэропорту Кишинева задержан Boeing 737-800 греческой авиакомпании, который прилетел в Молдавию без разрешения.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Государственного Органа Гражданской Авиации (ГОГА) Ирина Бодолика, в четверг самолет вторгся без разрешения в воздушное пространство Молдавии и сделал несколько кругов над Кишиневом, после чего авиационные власти Молдавии приказали ему приземлиться.
"Сразу после приземления в кишиневском аэропорту сотрудниками ГОГА был проведен осмотр самолета. Ничего подозрительного обнаружено не было. В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что они вылетели из Бухареста. У самолета не было необходимых разрешений для вылета, как и для прилета в Молдавию", - рассказала И.Бодолика.
В Молдавии начали расследование в связи с этим инцидентом.
По словам И.Бодолики, уже установлено, что самолет с регистрационными данными OE-IDA принадлежит греческой авиакомпании "Blue Bird Aviation".
Члены экипажа Boeing 737-800 сообщили, что "вылетели без разрешения, чтобы пошутить и развлечься".
Молдавские СМИ пишут, что на борту находилось еще два человека, которые не являются членами экипажа. В Пограничной полиции не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на то, что "расследование продолжается".
"До выяснения всех обстоятельства самолет останется в аэропорту Кишинева", - сообщили в ГОГА.