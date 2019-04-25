Активисты инициируют сбор средств на выкуп харьковской квартиры Шевелева для создания в ней музея ученого

Издатель Александр Савчук, сотрудница Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук и адвокат Роман Москаль инициируют сбор средств на выкуп квартиры, в которой жил известный языковед-славист и историк литературы Юрий Шевелев (Шерех), чтобы создать в ней квартиру-музей ученого.

"Квартира сохранена в очень хорошем состоянии: сохранились лепнина, паркет, столярка, окна. Квартира не перепланирована, хотя она пережила очень многое. Удивительно, но квартира сохранилась почти полностью в аутентичном виде", - сказал А.Савчук на пресс-конференции в четверг.

По его словам, о том, что квартира выставлена на продажу, он узнал от читателей, увидевших объявление в Интернете.

А.Савчук сообщил, что, по словам собственницы, на покупку квартиры есть и другие претенденты. "Собственница готова продать квартиру нам в первую очередь. Она больше заинтересована, чтобы там был расположен музей-квартира, выставочный зал, что-то связанное с культурой, а не бизнес-проект", - сказал А.Савчук.

"Если мы (я имею в виду украинская общественность) на 12 мая будем понимать, что в состоянии выкупить эту квартиру, то собственница дает нам год, чтобы мы могли собрать сумму на выкуп квартиры при условии, что ежемесячно мы будем компенсировать ей 3 тысячи долларов", - сказал Р.Москаль.

По его словам, необходимость ежемесячных платежей связана с отягощениями, наложенными на квартиру. "Есть определенное отягощение, поэтому сумма состоит из двух частей: первая - стоимость самой квартиры (120 тыс.долл) и вторая - ежемесячные платежи, которые мы, если достигнем договоренности с собственницей, что покупаем квартиру, должны будем компенсировать ежемесячно, пока не накопим сумму", - сказал Р.Москаль.

Ю.Шевелев (1908-2002) – лингвист и литературовед, преподаватель, член Национальной Академии Наук Украины. Его работы внесли весомый вклад в историю украинского и белорусского языков, реконструкцию праславянского языка. Родился и прожил до Второй мировой войны в Харькове, остался в оккупации, в 1943 году покинул Украину и с 1950 года проживал в США, где продолжил преподавательскую и научную деятельность.