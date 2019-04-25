События

18:46 25.04.2019

Активисты инициируют сбор средств на выкуп харьковской квартиры Шевелева для создания в ней музея ученого

2 мин читать

Издатель Александр Савчук, сотрудница Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук и адвокат Роман Москаль инициируют сбор средств на выкуп квартиры, в которой жил известный языковед-славист и историк литературы Юрий Шевелев (Шерех), чтобы создать в ней квартиру-музей ученого.

"Квартира сохранена в очень хорошем состоянии: сохранились лепнина, паркет, столярка, окна. Квартира не перепланирована, хотя она пережила очень многое. Удивительно, но квартира сохранилась почти полностью в аутентичном виде", - сказал А.Савчук на пресс-конференции в четверг.

По его словам, о том, что квартира выставлена на продажу, он узнал от читателей, увидевших объявление в Интернете.

А.Савчук сообщил, что, по словам собственницы, на покупку квартиры есть и другие претенденты. "Собственница готова продать квартиру нам в первую очередь. Она больше заинтересована, чтобы там был расположен музей-квартира, выставочный зал, что-то связанное с культурой, а не бизнес-проект", - сказал А.Савчук.

"Если мы (я имею в виду украинская общественность) на 12 мая будем понимать, что в состоянии выкупить эту квартиру, то собственница дает нам год, чтобы мы могли собрать сумму на выкуп квартиры при условии, что ежемесячно мы будем компенсировать ей 3 тысячи долларов", - сказал Р.Москаль.

По его словам, необходимость ежемесячных платежей связана с отягощениями, наложенными на квартиру. "Есть определенное отягощение, поэтому сумма состоит из двух частей: первая - стоимость самой квартиры (120 тыс.долл) и вторая - ежемесячные платежи, которые мы, если достигнем договоренности с собственницей, что покупаем квартиру, должны будем компенсировать ежемесячно, пока не накопим сумму", - сказал Р.Москаль.

Ю.Шевелев (1908-2002) – лингвист и литературовед, преподаватель, член Национальной Академии Наук Украины. Его работы внесли весомый вклад в историю украинского и белорусского языков, реконструкцию праславянского языка. Родился и прожил до Второй мировой войны в Харькове, остался в оккупации, в 1943 году покинул Украину и с 1950 года проживал в США, где продолжил преподавательскую и научную деятельность.

Теги: #шевелев #харьков #музей #украина #активисты #сбор_средств
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 25.04.2019
Советник Зеленского Абромавичус ожидает конструктива с Кабмином, не рассчитывает на сотрудничества президента с ВР

Советник Зеленского Абромавичус ожидает конструктива с Кабмином, не рассчитывает на сотрудничества президента с ВР

19:00 25.04.2019
Кривонос не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны в случае такого предложения от Зеленского

Кривонос не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны в случае такого предложения от Зеленского

18:53 25.04.2019
Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

18:51 25.04.2019
Нардеп от "Оппоблока" Долженков заверил, что российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать добровольно

Нардеп от "Оппоблока" Долженков заверил, что российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать добровольно

18:48 25.04.2019
Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

18:25 25.04.2019
Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

18:21 25.04.2019
Герасимов сомневается, что в Раде соберутся подписи за отставку Парубия

Герасимов сомневается, что в Раде соберутся подписи за отставку Парубия

18:19 25.04.2019
Боевики 6 обстреляли позиции Объединенных сил в четверг

Боевики 6 обстреляли позиции Объединенных сил в четверг

18:07 25.04.2019
Бойко заявил о намерении обжаловать в КС закон об украинском языке

Бойко заявил о намерении обжаловать в КС закон об украинском языке

18:06 25.04.2019
Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев из Бухареста

Окружной админсуд отказался отменить решение о блокировке конкурса на главу таможни

Трое подростков убили несовершеннолетнего из-за денежного долга во Львовской области

В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА