События

18:19 25.04.2019

Боевики 6 обстреляли позиции Объединенных сил в четверг

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Боевики 6 обстреляли позиции Объединенных сил в четверг

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в четверг с начала суток по состоянию на 18.00, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Пять из шести обстрелов со стороны боевиков пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области: из вооружения боевых машин пехоты боевики обстреляли украинские позиции у с.Павлополь Волновахского района, из гранатометов различных систем - у с.Гнутово Мариупольского горсовета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды – у с.Лебединское Волновахского района и пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем однажды обстрелял позиции Объединенных сил в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Теги: #оос #боевики #россия #украина #обстрелы
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