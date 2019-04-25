В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

Новый начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко намерен привлечь подразделение киберполиции к расследованию дел по фактам ложных сообщений о минировании различных объектов в регионе.

"Мы подключим подразделения киберполиции для того, чтобы все-таки выявлять, кто занимается такими вещами, кто эти сообщения дает", - сказал В.Сокуренко на брифинге в Харькове в четверг.

Он также отметил, что, несмотря на большой поток ложных сообщений о закладке взрывчатки, правоохранительные органы должны тщательно проверять все без исключения сообщения о минировании. "Реагировать надо на любое сообщение. Мы не можем сказать, что эти минирования фейковые", - сказал В.Сокуренко.

Как сообщалось, начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.