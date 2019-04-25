"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

"Верховный суд" Крыма принял решение не засчитывать время, проведенное украинским политзаключенным Владимиром Балухом в следственном изоляторе, как день за полтора, тем самым продлив время его нахождения в российской колонии, сообщает организация "Крымская правозащитная группа".

По информации правозащитников, заместитель прокурора просил отменить апелляционное постановление "Верховного суда" Крыма в отношении В.Балуха в части зачета в срок лишения свободы времени нахождения под домашним арестом. "Прокуратура" просила пересчитать этот срок и для этого передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение с новым составом суда.

Однако "судья" приняла решение, согласно которому постановлено не засчитывать время, проведенное В.Балухом в СИЗО, как день за полтора.

"Ч. 3 ст. 72 УК РФ четко говорит, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", - сообщается на сайте "Крымской правозащитной группы".

Руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник надеется, что судья поймет допущенную ошибку, и в решении будет учтено время, проведенное в СИЗО, как день за полтора. В противном случае защита будет обжаловать данное решение.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.

С 29 марта В.Балух находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).