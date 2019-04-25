Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

Специалисты не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов на территории международного аэропорта "Киев" им.Сикорского в ходе проверки анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители провели эвакуацию лиц и тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

При осмотре полицейские эвакуировали около 700 человек.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В четверг утром поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев" на ул.Медовой.