События

16:00 25.04.2019

Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

1 мин читать
Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

Специалисты не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов на территории международного аэропорта "Киев" им.Сикорского в ходе проверки анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители провели эвакуацию лиц и тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

При осмотре полицейские эвакуировали около 700 человек.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В четверг утром поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев" на ул.Медовой.

Теги: #киев #жуляны #минирование #украина #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 25.04.2019
В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

В Харькове к расследованию дел о лжеминировании будет привлечена киберполиция

16:32 25.04.2019
"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

"Суд" в Крыму незаконно продлил время нахождения Балуха в колонии РФ

16:30 25.04.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

16:26 25.04.2019
Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

16:23 25.04.2019
Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

Американская торговая палата в Украине подчеркивает важность продолжения реформы здравоохранения

16:20 25.04.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО об изменениях в госбюджет-2019 по увеличению денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и УГО

Порошенко ввел в действие решение СНБО об изменениях в госбюджет-2019 по увеличению денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ и УГО

15:56 25.04.2019
Замглавы фракции БПП Кононенко дал пояснения следователям НАБУ

Замглавы фракции БПП Кононенко дал пояснения следователям НАБУ

15:43 25.04.2019
Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

15:34 25.04.2019
Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018

15:23 25.04.2019
НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Спасатели ликвидировали пожар в здании Минобразования в Киеве

Полиция эвакуирует учеников и учителей из гимназии и лицея в Харькове из-за сообщения о минировании

Кинофестиваль "Молодость" получил более 2 тыс. заявок на участие из почти 100 стран мира в 2019 году

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА