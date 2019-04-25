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13:07 25.04.2019

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

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Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР) прекращает свою работу, новый состав не может быть сформирован из-за судебного решения по блокированию его формирования, констатирует директор Госбюро Роман Труба.

На брифинге в четверг в Киеве он рассказал, что один из действующих членов совета общественного контроля подал иск в Окружной административный суд Киева, который, в свою очередь, в рамках обеспечения иска запретил проведение конкурса по избранию нового состава совета. По словам Р.Трубы, юристы ГБР готовят апелляцию на это решение суда.

"Отдельные члены действующего совета общественного контроля… высказывали свою позицию выполнять свои полномочия до осени 2019 года. Очевидно, нет уверенности в том, что именно их выберут люди в новый состав совета.... 27 апреля в ГБР не будет совета общественного контроля, так как действующий состав утрачивает свои полномочия 26 апреля", - сообщил он.

Р.Труба заверил, что со своей стороны продолжит сотрудничество со всеми представителями общественности.

"43 кандидата, которые подали документы (в совет) стали заложниками этой ситуации… именно они были допущены к новому этапу конкурса. После этого мы получили определение суда, и таким образом я остановил проведение конкурсного отбора", - рассказал Р.Труба.

По его словам, в настоящее время также на финальной стадии находится разработка типового положения о дисциплинарной комиссии. "Запланировано, что на ближайшие заседания правительства будет вынесено проект этого положения. Соответственно, это откроет путь ГБР к созданию дисциплинарной комиссии", - сказал он.

При этом директор Госбюро отметил, что три из пяти представителей дисциплинарной комиссии - это представители совета общественного контроля.

"У меня нет полномочий заменить этих представителей совета другими представителями общественных организаций. Поэтому важно, чтобы до того момента, как Кабинет министров примет положение о дисциплинарной комиссии, у нас была возможность провести конкурс и избрать новый состав совета общественного контроля", - пояснил он.

При этом директор Бюро заверил: "Если действующий совет рассчитывает, что войдёт в состав дисциплинарной комиссии, - этого не будет".

Р.Труба также отметил, что в настоящее время в Окружном админсуде находится четыре иска к директору ГБР, касающиеся административных полномочий руководителя Бюро.

"Все эти иски… связаны с политическими процессами, которые происходят в нашей стране, а также с желанием некоторых лиц повлиять на директора ГБР. Этого не будет. Никто не будет манипулировать требованиями закона", - подчеркнул он.

При этом Р.Труба не конкретизировал политический подтекст данного вопроса.

Теги: #гбр #украина #труба
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