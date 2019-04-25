Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Правоохранители в четверг проверяют сообщение о минировании международного аэропорта "Киев" им.Сикорского, пассажиров эвакуировали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев", расположенного на улице Медовой.

На место прибыли следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных. В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию лиц, проверяют здание и прилегающую территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", пассажиров, вылетающих из аэропорта, около часа назад эвакуировали из здания аэровокзала. Около полутысячи человек расположились на небольшом расстоянии от аэропорта.

По периметру здание окружили представители аэропорта в оранжевых жилетках с надписью "Авиационная безопасность".

На вопрос корреспондента, по какой причине эвакуировали людей, представитель аэропорта сказал: "В связи с чрезвычайной ситуацией".