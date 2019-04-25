События

12:34 25.04.2019

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

1 мин читать
Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Правоохранители в четверг проверяют сообщение о минировании международного аэропорта "Киев" им.Сикорского, пассажиров эвакуировали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев", расположенного на улице Медовой.

На место прибыли следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных. В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию лиц, проверяют здание и прилегающую территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", пассажиров, вылетающих из аэропорта, около часа назад эвакуировали из здания аэровокзала. Около полутысячи человек расположились на небольшом расстоянии от аэропорта.

По периметру здание окружили представители аэропорта в оранжевых жилетках с надписью "Авиационная безопасность".

На вопрос корреспондента, по какой причине эвакуировали людей, представитель аэропорта сказал: "В связи с чрезвычайной ситуацией".

Теги: #киев #жуляны #минирование #украина #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 25.04.2019
Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

13:46 25.04.2019
АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

13:40 25.04.2019
Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

13:35 25.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

13:32 25.04.2019
РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

13:25 25.04.2019
Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

13:07 25.04.2019
Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

12:53 25.04.2019
Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

12:49 25.04.2019
Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

12:46 25.04.2019
Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар в здании Минобразования в Киеве

Полиция эвакуирует учеников и учителей из гимназии и лицея в Харькове из-за сообщения о минировании

Кинофестиваль "Молодость" получил более 2 тыс. заявок на участие из почти 100 стран мира в 2019 году

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Правоохранители усилят патрулирование на пасхальные и майские праздники

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

В Киеве могут увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА