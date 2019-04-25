События

11:44 25.04.2019

Спасатели ликвидировали пожар в здании Минобразования в Киеве

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Спасатели ликвидировали пожар в здании Минобразования в Киеве

Пожар возник в административном здании на проспекте Победы, 10, в Киеве в четверг утром. Никто не пострадал, сгорели мебель и компьютерная техника.

Как сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС, в 7:20 в оперативно-координационный центр ГСЧС в Киеве поступила информация о пожаре в административном здании на пр. Победы, 10, в Шевченковском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в кабинете на 1-м этаже 2-этажного административного здания. Пожар на площади 20 кв. м удалось локализовать в 07:41, а в 8:02 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок кабинета, сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется.

По указанному адресу находится здание Министерства образования и науки Украины.

Теги: #киев #минобразования #украина #пожар #гсчс
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