Полиция эвакуирует учеников и учителей из гимназии и лицея в Харькове из-за сообщения о минировании

В полицию в четверг около 8:40 поступила информация о закладке взрывчатки в гимназии на улице Благовещенская и лицее на ул.Марьинская в Харькове.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп Холодногорского и Новобаварского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, начиная с воскресенья, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.