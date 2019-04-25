Кинофестиваль "Молодость" получил более 2 тыс. заявок на участие из почти 100 стран мира в 2019 году

Киевский международный кинофестиваль "Молодость" получил более двух тысяч заявок на участие из почти ста стран мира в 2019 году.

"В этом году Киевский международный кинофестиваль "Молодость" получил более двух тысяч заявок на участие из почти ста стран мира. Из них 495 кинолент претендовали на включение в Международный конкурс полнометражных фильмов, 768 – в конкурс короткометражных фильмов и 433 - в студенческий конкурс. За право принять участие в Национальном конкурсе соревновались более 200 украинских короткометражных картин", - говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля.

Отмечается, что победитель получает $10 тыс/ и статуэтку "Скифский олень" за лучший фильм Международного конкурса. Определять лучшие фильмы на фестивале "Молодость" будут несколько составов жюри: Международное жюри, Национальное жюри, жюри Sunny Bunny, Экуменическое жюри и жюри FIPRESCI.

Кинофестиваль "Молодость" пройдет с 25 мая по 2 июня. 1 июня будет проходить вручение наград лауреатам 48-й "Молодости", а 2 июня зрители смогут посмотреть фильмы-победители кинофестиваля.

Фестивальным центром "Молодости" остается культурный центр "Кинотеатр "Киев". Именно здесь состоится показ фильмов Международного конкурса кинофестиваля. На Почтовой площади, как и в прошлом году, будет находится открытый кинотеатр на 500 мест. Там состоится праздничная церемония открытия 48-го КМКФ "Молодость".

Согласно сообщению, фильмом-открытием станет картина режиссера и продюсера Билли Уайлдера "В джазе только девушки".