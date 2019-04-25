У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Акция за принятие в целом законопроекта о функционировании украинского языка проходит в четверг утром у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до 500 участников разместились на площади Конституции. Там же установлена сцена, возле которой развешаны баннеры с призывом принять закон о языке.

В начале акции священники на сцене помолились, после этого прозвучал гимн Украины.

В митинге участвует большое количество молодежи, некоторые участники акции пришли в вышиванках, у некоторых на плечи наброшен государственный флаг.

Кроме того, группа митингующих в толпе развернула большое полотно украинского флага.

Некоторые участники принесли написанные от руки плакаты, в частности с надписями на украинском языке "Франція - французькою. Україна - українською", "Андеграунд - за українську".

Вместе с тем, среди митингующих мужчина развернул плакат с надписью "Рівні мовні права у всіх нацменшин. Мова - без політики".

Перед участниками акции со сцены выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, который является профильным для языкового законопроекта, Николай Княжицкий, а также другие народные депутаты, которые поддерживают эту инициативу.

Среди митингующих присутствуют представители организации "Национальные дружины" и молодые люди с нашивками УНА-УНСО.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что в четверг в парламенте состоится голосование во втором чтении и в целом за проект закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Он также призвал собраться возле Рады в этот день на акцию в поддержку языкового законопроекта.

Как сообщалось, с 28 февраля народные депутаты рассматривают поправки ко второму чтению данного проекта закона. По состоянию на утро четверга им остаётся рассмотреть менее 20 правок из 2082.