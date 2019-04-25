События

10:27 25.04.2019

У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

2 мин читать
У Рады проходит акция в поддержку законопроекта об украинском языке

Акция за принятие в целом законопроекта о функционировании украинского языка проходит в четверг утром у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до 500 участников разместились на площади Конституции. Там же установлена сцена, возле которой развешаны баннеры с призывом принять закон о языке.

В начале акции священники на сцене помолились, после этого прозвучал гимн Украины.

В митинге участвует большое количество молодежи, некоторые участники акции пришли в вышиванках, у некоторых на плечи наброшен государственный флаг.

Кроме того, группа митингующих в толпе развернула большое полотно украинского флага.

Некоторые участники принесли написанные от руки плакаты, в частности с надписями на украинском языке "Франція - французькою. Україна - українською", "Андеграунд - за українську".

Вместе с тем, среди митингующих мужчина развернул плакат с надписью "Рівні мовні права у всіх нацменшин. Мова - без політики".

Перед участниками акции со сцены выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, который является профильным для языкового законопроекта, Николай Княжицкий, а также другие народные депутаты, которые поддерживают эту инициативу.

Среди митингующих присутствуют представители организации "Национальные дружины" и молодые люди с нашивками УНА-УНСО.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что в четверг в парламенте состоится голосование во втором чтении и в целом за проект закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного. Он также призвал собраться возле Рады в этот день на акцию в поддержку языкового законопроекта.

Как сообщалось, с 28 февраля народные депутаты рассматривают поправки ко второму чтению данного проекта закона. По состоянию на утро четверга им остаётся рассмотреть менее 20 правок из 2082.

Теги: #верховная_рада #митинг #украина #языковой_закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:42 25.04.2019
И.Геращенко предлагает в четверг принять заявление Рады в связи с решением РФ выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО

И.Геращенко предлагает в четверг принять заявление Рады в связи с решением РФ выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО

10:39 25.04.2019
Вилкул инициирует отставку Вятровича с поста главы Украинского института нацпамяти

Вилкул инициирует отставку Вятровича с поста главы Украинского института нацпамяти

10:33 25.04.2019
Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды

Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды

10:14 25.04.2019
МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

09:39 25.04.2019
Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

08:54 25.04.2019
Выдача паспортов на Донбассе - это новый виток гибридной атаки РФ, заявляет Климпуш-Цинцадзе

Выдача паспортов на Донбассе - это новый виток гибридной атаки РФ, заявляет Климпуш-Цинцадзе

08:47 25.04.2019
Правоохранители усилят патрулирование на пасхальные и майские праздники

Правоохранители усилят патрулирование на пасхальные и майские праздники

07:58 25.04.2019
Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

07:20 25.04.2019
За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

06:30 25.04.2019
В Киеве могут увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах

В Киеве могут увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

НАБУ расследует возможную растрату госсредств, выделенных на фильм "Я, ты, он, она" с Зеленским в главной роли

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве презентовали книгу врача Денисенко о Чернобыле

На территории музея Второй мировой войны завершена реконструкция водопровода

В Запорожье нацгвардеец и его сообщник задержаны на вымогательстве $5тыс. США

В Киеве откроется выставка тюльпанов "Сказки мира"

На границе с Польшей задержали четверых граждан Пакистана

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

Рабочие на строительных лесах Нотр-Дама нарушали запрет на курение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА