МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донецкой области гуманитарную помощь общим весом около 217 тонн, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации погранведомства, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 13 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.

"В целом оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом почти 217 тонн", - сказано в сообщении.