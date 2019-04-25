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10:14 25.04.2019

МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

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МККК отправил на Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Донецкой области гуманитарную помощь общим весом около 217 тонн, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации погранведомства, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 13 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.

"В целом оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом почти 217 тонн", - сказано в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
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