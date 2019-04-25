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09:39 25.04.2019

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

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Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал рапорт об отставке.

"Да, это так, я подал в отставку", - сказал Е.Енин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Е.Енин также заверил, что в политику не собирается.

Замгенпрокурора также поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки.

Позднее на своей странице в Фейсбуке он сообщил, что ждет журналистов в 14.00 для пояснения своего решения.

"Приглашаю всех журналистов на 14.00 к входу в ГПУ (Резницкая, 13/15) объяснить свое решение об отставке. Аккредитация не нужна", - написал Е.Енин.

Он также выложил фотокопию рапорта (от 24 апреля) на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором указано "уволить по собственному желанию".

Е.Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

 

Теги: #украина #енин #генпрокуратура
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