В Киеве презентовали книгу врача Денисенко о Чернобыле

В Киеве презентовали книгу Галины Денисенко "Эхо Чернобыля глазами врача" (для потомков) (ориг. "Відлуння Чорнобиля очима лікаря (для нащадків)").

"Книга "Эхо Чернобыля глазами врача" будет бесплатно передана библиотекам Украины, экологическим организациям", - сообщил председатель украинской экологической ассоциации "Зелений світ" Юрий Самойленко на презентации книги в среду в Киеве.

По его словам, в книге собраны труды ученого и врача Г.Денисенко, 40 лет возглавлявшая научную работу кафедры терапии стоматологического факультета НМУ им.О.Богомольца.

В своей книге Г.Денисенко рассказывает о преступной политике коммунистической власти Советского Союза, засекретившей данные о влиянии радиационного излучения на организм человека. Также о негативном действии постоянного внутреннего низкоинтенсивного облучения радиоизотопами, которые десятилетиями остаются в корневой системе растений, что приводит к врожденным порокам развития человека, увеличению заболеваний и смертности особенно среди детей.

Г.Денисенко описывает действия такого облучения через призму трагедии своей семьи – борьбу за жизнь единственной внучки.

Как сообщили ее друзья, пилотный выпуск книги Г.Денисенко видела, но до ее издания не дожила (1931-2018).

Тираж книги 500 экземпляров.

Техногенная экологически гуманитарная катастрофа произошла на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (УССР) в ночь на 26 апреля 1986 года.

Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, примерно 70% - на территории Беларуси, России и Украины.

В результате аварии из сельскохозяйственного пользования выведено около 5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения.