На территории музея Второй мировой войны завершена реконструкция водопровода

На территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне завершены работы по реализации проекта реконструкции водопроводной сети диаметром 300 мм, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Во время реконструкции металлический трубопровод диаметром 300 мм был заменен на чугунный (ВЧШГ) с замковым соединением. Общая длина замененных труб составила 1155,5 м. Специалистами было полностью заменено запорную арматуру диаметром 300 мм в шести колодцах, а также смонтировано 7 пожарных гидрантов и 2 вантузы", - говорится в сообщении.

Кроме того, заменены двадцать три колодца диаметром 1500 мм, 2000 мм и 2500 мм в колодцы с внутренним полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим повышенную герметизацию.

"В случае разрушения трубопровода утечка воды возможна только через люки колодцев на поверхность земли, что позволяет вовремя выявить и локализовать аварийную ситуацию и делает невозможным подтопления грунтов", - сообщили в ведомстве.