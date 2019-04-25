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04:34 25.04.2019

На территории музея Второй мировой войны завершена реконструкция водопровода

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На территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне завершены работы по реализации проекта реконструкции водопроводной сети диаметром 300 мм, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Во время реконструкции металлический трубопровод диаметром 300 мм был заменен на чугунный (ВЧШГ) с замковым соединением. Общая длина замененных труб составила 1155,5 м. Специалистами было полностью заменено запорную арматуру диаметром 300 мм в шести колодцах, а также смонтировано 7 пожарных гидрантов и 2 вантузы", - говорится в сообщении.

Кроме того, заменены двадцать три колодца диаметром 1500 мм, 2000 мм и 2500 мм в колодцы с внутренним полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим повышенную герметизацию.

"В случае разрушения трубопровода утечка воды возможна только через люки колодцев на поверхность земли, что позволяет вовремя выявить и локализовать аварийную ситуацию и делает невозможным подтопления грунтов", - сообщили в ведомстве.

Теги: #киев #реконструкция #украина #водопровод #музей
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