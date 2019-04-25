В Киеве откроется выставка тюльпанов "Сказки мира"

В Киеве 19 апреля на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" откроется девятая ежегодная выставка тюльпанов "Сказки мира", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы очень рады, что имеем возможность подарить киевлянам настоящий весенний праздник, и надеемся, что они приятно проведут время. Ведь мы подготовили для этого интересную и насыщенную программу", - сказал соорганизатор выставки, руководитель компании GrandEvent Денис Погорелко.

Торжественное открытие выставки начнется в 17:00.

Гости "Певческого поля" смогут увидеть цветение более 11 новых сортовых тюльпанов общим количеством 180 тыс. цветов. На территории экспозиции также будут работать цветочный и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк, развлекательная программа и тому подобное.