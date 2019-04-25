События

03:06 25.04.2019

В Киеве откроется выставка тюльпанов "Сказки мира"

1 мин читать
В Киеве откроется выставка тюльпанов "Сказки мира"

В Киеве 19 апреля на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" откроется девятая ежегодная выставка тюльпанов "Сказки мира", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы очень рады, что имеем возможность подарить киевлянам настоящий весенний праздник, и надеемся, что они приятно проведут время. Ведь мы подготовили для этого интересную и насыщенную программу", - сказал соорганизатор выставки, руководитель компании GrandEvent Денис Погорелко.

Торжественное открытие выставки начнется в 17:00.

Гости "Певческого поля" смогут увидеть цветение более 11 новых сортовых тюльпанов общим количеством 180 тыс. цветов. На территории экспозиции также будут работать цветочный и хендмейд ярмарки, детская зона, комната матери и ребенка, веревочный парк, развлекательная программа и тому подобное.

Теги: #киев #выставка #украина #тюльпаны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:37 25.04.2019
Госдеп назвал провокацией решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса

Госдеп назвал провокацией решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса

04:34 25.04.2019
На территории музея Второй мировой войны завершена реконструкция водопровода

На территории музея Второй мировой войны завершена реконструкция водопровода

03:43 25.04.2019
В Запорожье нацгвардеец и его сообщник задержаны на вымогательстве $5тыс. США

В Запорожье нацгвардеец и его сообщник задержаны на вымогательстве $5тыс. США

01:57 25.04.2019
На границе с Польшей задержали четверых граждан Пакистана

На границе с Польшей задержали четверых граждан Пакистана

01:37 25.04.2019
Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США

00:33 25.04.2019
Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

23:56 24.04.2019
Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

23:02 24.04.2019
Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

22:33 24.04.2019
Парламент должен безотлагательно принять около 10 законов в транспортной сфере, которые приблизят Украину в ЕС

Парламент должен безотлагательно принять около 10 законов в транспортной сфере, которые приблизят Украину в ЕС

22:12 24.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям Украины противоречит Минским соглашениям

Выдача паспортов РФ жителям Украины противоречит Минским соглашениям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

НАБУ расследует возможную растрату госсредств, выделенных на фильм "Я, ты, он, она" с Зеленским в главной роли

Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Ефремова еще на 2 месяца

Анонимное электронное сообщение о минировании получило уже пятое предприятие Запорожья в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Рабочие на строительных лесах Нотр-Дама нарушали запрет на курение

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

Суд оставил фигуранта дела Гандзюк Павловского под арестом - адвокат

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

В ОБСЕ позитивно восприняли заявление Зеленского о продолжении Минского процесса и работы в "нормандском формате"

Адвокат пленных моряков Полозов надеется на встречу с Зеленским

НАБУ расследует возможную растрату госсредств, выделенных на фильм "Я, ты, он, она" с Зеленским в главной роли

Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Ефремова еще на 2 месяца

Анонимное электронное сообщение о минировании получило уже пятое предприятие Запорожья в среду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА