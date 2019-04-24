Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

Полиция обследовала здание Харьковского национального университета радиоэлектроники и прилегающую территорию, информация о минировании не подтвердилась.

"В ходе проверки специалисты осмотрели 17 тыс.кв.м. помещений и 10 тыс.кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 5 тыс. граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.

Как сообщалось, информация о том, что в университете радиоэлектроники заложена взрывчатка, поступило полицию в среду в 16:15.