Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским вопросы стабильности и дела о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН-17.

"Только что побеседовал с предстоящим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в досье MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - написал М.Рютте в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (над территорией, не подконтрольной Украине) 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором говорится о том, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.