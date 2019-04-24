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20:37 24.04.2019

Суд оставил фигуранта дела Гандзюк Павловского под арестом - адвокат

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Суд оставил фигуранта дела Гандзюк Павловского под арестом - адвокат

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду принял решение оставить под арестом помощника народного депутата Игоря Павловского, который фигурирует в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Маси Найем, прокуратура ходатайствовала о смене меры пресечения на ночной домашний арест. Однако судья оставил И.Павловского под стражей.

"Сегодня судья Шевченковского районного суда Киева Елена Мелешак вынесла прекрасное решение. (…) Павловский остается под стражей", - сообщил он.

По словам М.Найема, прокуратура заявляла об отсутствии оснований применять к подозреваемому содержание под стражей и возможности применения ночного домашнего ареста.

Кроме того, судья обязала руководство изолятора, где содержится И.Павловский, обеспечить его надлежащим лечением.

Как сообщалось, на минувшей неделе И.Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на ст.396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

24 апреля в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на Е.Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

Теги: #гандзюк #дело #фигурант #арест
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