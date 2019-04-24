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20:29 24.04.2019

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

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Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине может состояться 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

По его словам, заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени).

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

Постпредство Украины при ООН сообщило в "Фейсбуке", что украинские дипломаты просят созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в российское гражданство для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче российских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #совбез #украина #оон #заседание
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