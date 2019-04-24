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20:26 24.04.2019

В ОБСЕ позитивно восприняли заявление Зеленского о продолжении Минского процесса и работы в "нормандском формате"

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В ОБСЕ позитивно восприняли заявление Зеленского о продолжении Минского процесса и работы в "нормандском формате"

В ОБСЕ приветствуют заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о намерении и дальше продолжать минский процесс и действовать в рамках "нормандского формата".

"Я приветствую заявление избранного президента Владимира Зеленского о том, что, я цитирую - "мы будем действовать в любом случае в "нормандском формате" и продолжать минский процесс", - сказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

М.Сайдик также напомнил, что "21 апреля из ОРЛО были переданы 60 заключенных, не связанных с конфликтом для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной правительству Украины".

Ранее сообщалось, что В.Зеленский во втором туре выборов заявил, что переговоры в "Нормандском формате" будут продолжены, как и должна быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.

"Мы будем действовать в любом случае в "Нормандском формате". Мы будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", - сказал В.Зеленский на брифинге в Киеве, подчеркнув, что первоочередная задача сейчас - это прекращение огня на Донбассе.

Теги: #обсе #украина #зеленский
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