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20:22 24.04.2019

Адвокат пленных моряков Полозов надеется на встречу с Зеленским

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Адвокат пленных моряков Полозов надеется на встречу с Зеленским

Координатор команды защиты военнопленных украинских моряков, адвокат Николай Полозов сообщил о подготовке встречи с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

"В настоящее время готовится моя встреча с Владимиром Зеленским. Надеюсь, что мой опыт работы по делам украинских политзаключенных и военнопленных будет полезен", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Адвокат также проинформировал, что обсудил текущую ситуацию в контексте прошедших в Украине президентских выборов с народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями команды В.Зеленского.

Н.Полозов отметил, что продолжает в Киеве "серьезную работу по вопросам освобождения украинских военнопленных и политзаключенных узников Кремля". "В условиях изменения политической обстановки и демократических избирательных процессов, происходящих в Украине, крайне важно, чтобы судьбы военнопленных и политзаключенных граждан Украины, удерживаемых на территории России и в оккупированном Крыму не отходили на второй план политической повестки", - подчеркнул он.

"Я рад, что вне зависимости от внутриполитических обстоятельств, фокус внимания ключевых украинских политиков сосредоточен на гуманитарных вопросах, требующих незамедлительного разрешения, на человеческих судьбах", - отметил Н.Полозов.

Теги: #рф #зеленский #адвокат #моряки
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