События

19:49 24.04.2019

Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

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Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, что остается объектом "охоты на ведьм" даже после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Миллионы документов были переданы злобным демократам Мюллера, и я даже позволил взять показания у всех, включая советника Белого дома. Я не обязан был этого делать, но теперь они (демократы - ИФ) хотят большего. У Конгресса нет времени рассматривать и принимать законы, они (конгрессмены-демократы - ИФ) только и хотят, что продолжать "охоту на ведьм", в которой я уже их обыграл", - написал он в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что "не было президента с более прозрачной деятельностью, чем он", и посоветовал конгрессменам-демократам переключить внимание с "охоты на ведьм" на другие дела.

"Им нужно начать заниматься очень хорошо известными всем преступниками. Эта система (политическая система США - ИФ) прогнила, но мы осушим это болото!" - добавил он.

Ранее в среду он также пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы запустят против него процедуру импичмента.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Теги: #сша #конгресс #трамп #мнение
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