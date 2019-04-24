События

19:32 24.04.2019

Анонимное электронное сообщение о минировании получило уже пятое предприятие Запорожья в среду

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Анонимное электронное сообщение о минировании получило уже пятое предприятие Запорожья в среду

Анонимное электронное сообщение о минировании получило уже пятое предприятие Запорожья в среду, возбуждено уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, взрывотехническая и кинологическая службы Национальной полиции проверили территории уже двух местных предприятий, получивших в среду аналогичные электронные письма об их минировании. Взрывчатка на промышленных территориях не была найдена.

Обследуются территории еще двух предприятий города, которые также в среду получили угрозы о минировании.

Как сообщили в полиции, к вечеру электронное сообщение о минировании получило пятое по счету предприятие Запорожья, расположенное в Хортицком районе. Полиция возбудила уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщалось, в среду 24 апреля в период с 13:00 до 14:00 четыре предприятия Запорожья расположенные в Заводском и Вознесеновском районах получили анонимные электронные письма о минировании их территорий.

Теги: #минирование #запорожье
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