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19:32 24.04.2019

Чтобы изучить проявления сепаратизма, следует задавать вопросы о сепаратистских настроениях – гендиректор КМИС

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Чтобы изучить проявления сепаратизма, следует задавать вопросы о сепаратистских настроениях – гендиректор КМИС

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что для изучения возможных негативных явлений, в том числе и сепаратизма, социологи должны задавать вопросы о сепаратистских настроениях, с которыми люди могут согласиться или нет.

"Чтобы изучать проявления тех или иных негативных явлений, в частности, сепаратизма, мы должны задавать вопросы о сепаратистских настроениях, с которыми люди могут согласиться или не согласиться. Это не призывы и не предложения, а вопросы. Как мы можем узнать о распространенности сепаратистских настроений, если не сможем задавать таких вопросов?", – написал В.Паниотто на своей странице в соцсети Facebook, комментируя информацию управления СБУ во Львовской области о возможных нарушениях закона в опросе, который КМИС проводил по заказу еженедельника "Зеркало недели".

"Исследование, о котором идет речь, проведено по заказу еженедельника "Зеркало недели" и ставит себе за цель как раз выявить распространение сепаратизма в западной Украине. Выявление реальной ситуации может помочь в борьбе с этим явлением (если оно существует - ИФ)", - написал гендиректор КМИС.

По его словам, аналогичное исследование КМИС проводил в восточных областях Украины в апреле 2014 года и "по оценкам некоторых экспертов, в частности, бывшего советника Путина Андрея Илларионова, посодействовало провалу проекта "Новороссия".

Социолог считает, что исследования такого рода наиболее полезны именно СБУ и спецслужба "должна заказывать такие исследования, а не бороться с ними".

Как сообщалось, пресс-служба управления СБУ во Львовской области сообщила в среду, что проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины или присоединения ее к другим государствам. "УСБУ во Львовской области проводится проверка по факту распространения в сети Интернет провокационного "опроса", в котором идет речь о "перспективах региона", например, "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству", - сказано в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что, согласно предварительным экспертным выводам, в указанном опросе наличествуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.110 Уголовного кодекса Украины, в частности: публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теги: #галичина #кмис #сепаратизм
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