Саакашвили: Путин проверяет на прочность Зеленского, нельзя идти ему на уступки

Решениями о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО и ограничением экспорта нефтепродуктов президент России Владимир Путин сразу проверяет на прочность команду побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Видимо, он хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат, и ряд других вещей, символических и не очень", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook.

М.Саакашвили отметил, что у него большой опыт общения с В.Путиным. "Чем больше вы ему уступите - тем больше он будет требовать", - подчеркнул он.

М.Саакашвили напомнил, что в свое время после введения РФ энергетического эмбарго Грузия стало полностью энергонезависимой, после введения эмбарго на экспорт в РФ грузинских продуктов их производители нашли другие рынки.

"Все, что не убивает, укрепляет нас. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее, а у президента Зеленского будет достаточный запас прочности, чтобы это все выдержать", - считает М.Саакашвили.