ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) уже приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от 184 окружных избирательных комиссий из 199 по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в среду комиссия приняла бумажные протоколы о результатах подсчета голосов избирателей от 107 окружных комиссий.

При этом ЦИК поручила до 26 апреля включительно уточнить протокол окружной комиссии №77.

Комиссия продолжит заседание 25 апреля.

Как сообщалось, 23 апреля Центральная избирательная комиссия завершила обработку 100% электронных протоколов, по итогам которой во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.