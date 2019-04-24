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19:09 24.04.2019

НАБУ начало расследование по компании "Киноквартал" Зеленского из-за возможной растраты средств Госкино - СМИ

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НАБУ начало расследование по компании "Киноквартал" Зеленского из-за возможной растраты средств Госкино - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно компании "Киноквартал", которая принадлежит новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино (Госкино), сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на директора НАБУ Артема Сытника.

На заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады в среду А.Сытник проинформировал, что в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации "Союз добровольцев" об осуществлении компанией "Киноквартал" коррупционного правонарушения. Речь шла о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма "Я, ты, он, она" производства этой компании.

В "Союзе добровольцев" указали, что по условиям финансирования фильм должен был быть полностью на украинском языке. Но компания В.Зеленского это условие не выполнила, следовательно, допустила растрату госсредств.

А.Сытник объяснил, что по итогам информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались открывать уголовное производство. Однако суд по обращению "Союза добровольцев" обязал НАБУ начать производство.

В фильме "Я, ты, он, она" В.Зеленский является одним из режиссеров и продюсеров. Он также сыграл одну из главных ролей.

Теги: #набу #зеленский
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