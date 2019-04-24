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18:57 24.04.2019

Цель РФ – получить максимальные уступки от Украины, воспользовавшись слабостью потенциального переговорщика – Арьев

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Цель РФ – получить максимальные уступки от Украины, воспользовавшись слабостью потенциального переговорщика – Арьев

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к прямой агрессии России.

"После сегодняшнего решения Путина выдавать паспорта жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей значительно возрастает вероятностью прямой агрессии РФ против Украины", - сказал В.Арьев в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

По словам В.Арьева, действия РФ - это ответ всему мировому сообществу, срыв Минских соглашений, поскольку "России плевать на то, как на них будут смотреть".

"Они хотят получить от Украины сейчас максимальные уступки. И они выбрали для этого самый лучший вариант, когда потенциальный "переговорщик" гораздо слабее, чем тот, что был предыдущие 5 лет", - подчеркнул он.

Кроме того, нардеп сообщил, что Верховная Рада подает соответствующие документы, письма Парламентской Ассамблее, Совету Европы, всем странам-членам Совета Европы с требованием никоим образом не способствовать возвращению российской делегации в ПАСЕ, когда ситуация ухудшается.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Теги: #рф #гражданство #ордло #арьев
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