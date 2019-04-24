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18:38 24.04.2019

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

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Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

 В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского расценивают подписание указа президента РФ Владимиром Путиным о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса как признание российской стороной своей ответственности в качестве оккупанта соответствующих территорий.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", - говорится в заявлении команды В.Зеленского, обнародованном в среду.

В заявлении подчеркивается, что Украина "будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях", а также рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ со стороны международного сообщества.

"Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - заявляют у В.Зеленского.

Также в заявлении отмечается, что одним из приоритетов В.Зеленского на посту президента "будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий".

Теги: #рф #зеленский #гражданство #ордло
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