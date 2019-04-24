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18:34 24.04.2019

Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции в среду, потерь нет

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Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции в среду, потерь нет

 Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 18:00 в среду, из них шесть раз - с применением запрещенных минского соглашениями 120 и 82 мм минометов, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики четыре раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - у с.Николаевка Волновахского района, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у г.Авдеевка, дважды из крупнокалиберных пулеметов – возле с.Водяное Новоазовского района и с.Новогнатовка Волновахского района.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз: трижды из минометов калибра 120 мм - с.Троицкое и с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе г.Попасная Луганской области и пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области, из автоматических станковых гранатометов – возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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