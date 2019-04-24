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18:33 24.04.2019

РФ торпедирует мирный процесс на Донбассе - Порошенко об указе Путина по паспортам

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РФ торпедирует мирный процесс на Донбассе - Порошенко об указе Путина по паспортам

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) замедляет мирный процесс на Донбассе.

"Российская Федерация снова перешла "красные линии", открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", - сказал П.Порошенко в своем видеообращении.

Он отметил, что проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах на оккупированной территории Донбасса, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, являются неполным перечнем деструктивных шагов, которые предприняла РФ в последние годы.

П.Порошенко расценивает беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности как нарушение Минских договоренностей.

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Глава государства также указал, что он поручил Министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение данного вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Теги: #рф #гражданство #порошенко #ордло
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