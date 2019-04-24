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18:17 24.04.2019

В Запорожье полиция проверяет сообщения о минировании четырех предприятий

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В Запорожье полиция проверяет сообщения о минировании четырех предприятий

Неизвестные прислали на электронную почту четырех промышленных предприятий Запорожья сообщения с угрозами о минировании. Взрывотехнические службы Национальной полиции ищут взрывчатку на этих объектах.

Как сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, в среду с 13:00 до 14:00 на четыре предприятия Запорожья, расположенные в Заводском и Вознесеновском районах, поступили сообщения о минировании их территорий.

Эти предприятия оцеплены полицией. На месте работают следственно-оперативные группы Заводского и Вознесеновского отделений полиции, взрывотехнические службы, кинологи, Госслужбы по ЧС, СБУ.

Как стало известно, одно из предприятий, получившее электронное письмо о минировании, - ПАО "Запорожсталь". В пресс-службе металлургического предприятия отметили, что предпринимаются все необходимые меры безопасности для трудового коллектива комбината.

Теги: #полиция #минирование #предприятия #запорожье
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