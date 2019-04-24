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18:09 24.04.2019

РФ отказывается освобождать украинских военнопленных моряков до завершения судилищ - И.Геращенко

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РФ отказывается освобождать украинских военнопленных моряков до завершения судилищ - И.Геращенко

 Российская сторона отказывается идти на компромиссы в вопросах освобождения украинских политзаключенных и военнопленных моряков, констатирует первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Особая тема: освобождение политзаключенных, заложников, военнопленных. Е.Марчук (представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук – ИФ) прямо обратился к представителю РФ Б.Грызлову с просьбой немедленного освобождения удерживаемых, в частности, моряков. (…) На что получили следующий ответ: до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, посмотрим", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду, когда в Минске проходят заседания подгрупп и ТКГ.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона не получила ответ на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пыткой.

"РФ демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот - пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта", - подытожила И.Геращенко.

Теги: #рф #геращенко #освобождение #моряки
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