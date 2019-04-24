Киев призвал усилить санкции и давление на РФ, в связи с решением о выдаче паспортов жителям ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины выражают решительный протест в связи с указом президента РФ, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на РФ в связи с этим.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и таковым, который не изменит принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству… Мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

При этом в МИД также выразили особую обеспокоенность тем, что "практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией" территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

В ведомстве также отмечают, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. "Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", - говорится в заявлении.

В МИД также отмечают, что такое решение руководства РФ является "сознательным шагом, направленным на разрушение минских договоренностей". "Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Их цель - дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов - демонстрирует намерение России продолжать агрессию, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.