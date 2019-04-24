Предложение о пасхальном перемирии на Донбассе сорвали на переговорах в Минске РФ и представители ОРДЛО

Предложение украинской стороны и ОБСЕ о Пасхальном перемирии на Донбассе в очередной раз сорвано на переговорах в Минске, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

И.Геращенко подчеркнула, что Украина неизменно выступает за немедленное введение режима тишины на Донбассе, но "РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками".