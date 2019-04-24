Главы МИД Литвы и Латвии осудили решение властей РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сожалеет в связи с введением руководством РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины и проводит параллели с аналогичными процессами, происходившими ранее в оккупированных регионах Грузии.

"Россия применяет "лучшие практики", проверенные в грузинских Абхазии и Южной Осетии. Это закончилось оккупацией 20% территории Грузии. Это также проявляется в виде лаборатории вопиющих нарушений международного права и введением нового термина – "паспортизация", наряду с "бордеризацией". Прискорбно", - написал Л.Линкявичус в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, выступил с осуждением такого решения российских властей и отметил, что оно усугубляет нарушение территориальной целостности Украины и вредит имплементации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, контролируемой поддерживаемыми РФ силами, этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по имплементации Минских соглашений", - написал Э.Ринкевичс в своем микроблоге в соцсети Twitter.