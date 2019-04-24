Украина ждет реакции ЕС на введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

Украина призвала партнеров в Европейском Союзе реагировать на введение президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оперативно и решительно, сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Кремль идет дальше в своей ползучей оккупации украинских территорий. Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является неприемлемым и ужасающим. Мы призвали партнеров в ЕС реагировать оперативно и решительно", - написал посол на своей странице в Твиттере в среду.