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17:04 24.04.2019

Украина ждет реакции ЕС на введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

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Украина ждет реакции ЕС на введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

Украина призвала партнеров в Европейском Союзе реагировать на введение президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оперативно и решительно, сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Кремль идет дальше в своей ползучей оккупации украинских территорий. Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является неприемлемым и ужасающим. Мы призвали партнеров в ЕС реагировать оперативно и решительно", - написал посол на своей странице в Твиттере в среду.

Теги: #рф #гражданство #украина #ордло #ес
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