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17:02 24.04.2019

Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса заботой о правах человека

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Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса заботой о правах человека

Россия не хочет создавать проблемы новой украинской власти, упрощение получения гражданства жителям отдельных областей Донбасса является вопросом гуманитарного характера, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал В.Путин на встрече с членами совета законодателей.

Он отметил, что жители этих областей не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", - подчеркнул президент.

Теги: #рф #гражданство #ордло #путин
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