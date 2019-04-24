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17:01 24.04.2019

Паспортизация РФ жителей ОРДЛО лигитимизирует российскую агрессию – руководство комитета Рады по нацбезопасности

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Паспортизация РФ жителей ОРДЛО лигитимизирует российскую агрессию – руководство комитета Рады по нацбезопасности

Упрощенная выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к усилению агрессии Кремля в отношении Украины, заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Понятно, что Путин (президент России Владимир Путин – ИФ) получит очередную порцию санкций, понятно, что российская дипломатия опровергла ними же придуманный предыдущий фейк, что их там (на Донбассе – ИФ) нет. Оказывается, что они там есть и ведут активную оккупационную политику", - сказал И.Винник в среду в эфире телеканала "Прямой", комментируя введение президентом РФ В.Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

В то же время, по его словам, это усложняет ситуацию для Украины в плане безопасности, так как любые силовые действия по освобождению Донбасса или на линии разграничения стороны, если они будут совершены относительно людей с российским гражданством, будут расценены В.Путиным как смерть российского гражданина.

"И будьте уверенны, что найдутся мнения внутри российской Госдумы, которые скажут , что надо полноценно принуждать Украину к миру", - сказал И.Винник.

Он также выразил мнение, что по этому вопросу должны прозвучать позиции как действующего президента Украины Петра Порошенко, так и новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.

"Нам в первую очередь надо услышать комментарий лично Порошенко по этому делу, и лично от Зеленского. Потому что Зеленский пока что говорит устами Разумкова (спикера штаба В.Зеленского Дмитриия Разумкова - ИФ), но такая серьезная ситуация госбезопасности и государственной угрозы должна быть прокомментирована лично человеком, которого избрал украинский народ на эту высокую должность", - отметил И.Винник.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт) заявил, что запущенным процессом Россия легитимизирует свою агрессию.

"Этот процесс, который он (В.Путин – ИФ) сегодня запустил, это однозначного говорит, что они легитимизируют свою агрессию. Если раньше это было понятно с точки зрения военной агрессии, а теперь это агрессия на государственном уровне, полностью легитимизированная… Факт выдачи паспортов – это лигитимизация именно российской агрессии и без сомнения он будет иметь далеко идущие последствия", - сказал С.Пашинский.

"Мы увидели еще раз, что России доверять ни в чем не нужно", - добавил он.

Теги: #рф #гражданство #рада #ордло #винник
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