Глава Окружного суда Киева Вовк подсчитал, что Раду можно распустить до 14 июня

Новый президент Украины будет иметь право распустить нынешний созыв Верховной Рады до 14 июня, считает глава Окружного административного суда г.Киева Павел Вовк, проанализировав среднеарифметические подсчеты.

"По моему мнению, президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В своей публикации он изложил соответствующие подсчеты, которые привели к такому заключению.

П.Вовк отмечает, что согласно Конституции Украины полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания Рады нового созыва. При этом он поясняет, что Верховная Рада полномочна не на протяжении 5 лет, начиная со дня принятия присяги ее депутатами, а в течение 5 лет, которые «завершаются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва».

Судья напоминает, что на первую сессию парламент собирается не позже чем на 30-й день после официального объявления результатов выборов. Он отмечает, что в то же время законодательство отводит 20 дней на обнародование результатов выборов.

«Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов в Верховную Раду на 27 октября 2019 года, полномочия действующей Верховной Рады могут длиться и до 16 декабря 2019 года…. То есть еще на протяжении 50 дней после дня выборов, что даст президенту Украины право прекратить полномочия Верховной Рады Украины в срок до 16 июня 2019 года», - пояснил П.Вовк.

Вместе с тем он проанализировал периоды, которые прошли между днем проведения выборов и началом работы парламента четырех последних созывов, - они составили от 32 до 60 дней.

Подсчитав среднее арифметическое, П.Вовк пришел к заключению что между днем проведения выборов нардепов и открытием первого заседания новоизбранной Рады проходит 48 дней.

«Принимая во внимание сказанное, вполне вероятным не только с теоретической, но с практической точки зрения является сценарий, при котором полномочия действующей Верховной Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, то есть в течение 48 дней после дня выборов», - пришел к выводу судья.

По его мнению, это и дает право президенту Украины до 14 июня 2019 года прекратить полномочия парламента.